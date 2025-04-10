Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Pelatih Nova Arianto yang Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia U-17

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |05:10 WIB
Intip Gaji Pelatih Nova Arianto yang Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia U-17
Intip Gaji Pelatih Nova Arianto yang Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia U-17 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Intip gaji pelatih Nova Arianto yang suskes membawa Timnas Indonesia lolos ke piala dunia U17 2025. Nova Arianto adalah pelatih Indonesia U17 sekaligus menjadi asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Nova Arianto turut disorot publik karna sosoknya yang berhasil membawa Indonesia menuju kemenangan saat melawan Yaman dengan skor 4-1 pada laga Grup C Piala Asia U17.

Karier Nova Arianto

Nova Arianto atau akrab dipanggil Vava ini lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 4 November 1978. Nova merupakan mantan pemain skuad Persebaya Surabaya 2004, selain dikenal sebagai pemain bek tengah yang profesional, ia juga dikenal memiliki selebrasi yang ikonik.

Pada 1995-1996, Nova pernah berguru di Italia dengan skuad PSSI Baretti untuk meningkatkan kemampuan sepak bolanya di level Internasional sebelum terjun ke dunia sepak bola profesional. Lalu ia memulai karir awalnya dengan bergabung di klub Solo pada tahun 1997-1998.

Pada tahun 2017, Nova memutuskan untuk pensiun dikarenakan faktor usia dan adanya regulasi pembatasan usia pemain dalam kompetensi. Meski begitu, hal ini bukan menjadi akhir dari perjalanan karir nya, Nova ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 pada Februari 2024, dan kini menjadi pelatih Indonesia U17 dan asisten pelatih Timnas Indonesia.

 

