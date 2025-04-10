5 Jenis Bansos yang Bakal Cair April 2025

JAKARTA - 5 jenis bansos yang bakal cair bulan April 2025, Simak selengkapnya.

Pemerintah kembali menginformasikan bahwa bantuan sosial akan dicairkan pada April 2025. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan, pangan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya bagi penerima manfaat, terutama pasca Hari Raya Idul Fitri 2025.

Berikut 5 Jenis Bansos yang akan cair pada bulan April 2025.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program unggulan pemerintah yang menyediakan dukungan finansial bersyarat bagi keluarga dengan kondisi kurang mampu. Tujuan utama dari PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak.

Pada April 2025, PKH akan memasuki periode pencairan dana tahap kedua. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima manfaat. Bagi pendidikan tingkat SD menerima Rp225.000, siswa SMP mendapatkan Rp375.000, dan siswa SMA mendapatkan Rp500.000.

Selanjutnya, warga lanjut usia dan individu dengan disabilitas berat akan menerima bantuan sebesar Rp600.000. Sementara itu, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak usia dini (0-6 tahun) berhak atas bantuan hingga Rp750.000. Penyaluran bantuan ini dilakukan setiap tiga bulan melalui rekening bank masing-masing penerima manfaat.