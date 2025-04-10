Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perkuat Ketahanan Energi, Ini Dia Harta Karun Biomassa di NTT 

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |14:00 WIB
Perkuat Ketahanan Energi, Ini Dia Harta Karun Biomassa di NTT 
Perkuat Ketahanan Energi, Ini Dia Harta Karun Biomassa di NTT (Foto: Dokumentasi PLN EPI)
JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)  memperkuat ketahanan energi di Indonesia Timur. Salah satunya dengan pengembangan ekosistem biomassa melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Biomassa PLN EPI Antonius Aris Sudjatmiko menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan PLN dalam mewujudkan ekosistem biomassa yang berkelanjutan.

“Kami melihat potensi besar biomassa di NTT untuk mendukung transisi energi nasional. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan PLN akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan energi terbarukan ini," ujar Aris dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

1. Kebutuhan Biomassa untuk PLTU 

PLN EPI, sebagai Subholding PLN yang bertanggung jawab atas penyediaan energi primer, terus memperkuat perannya dalam transisi energi. Hingga Februari 2025, PLN EPI telah memenuhi kebutuhan biomassa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN sebesar 275.579 metrik ton. 

Sebagai bentuk komitmennya, PLN EPI terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan energi primer yang andal dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung target bauran energi terbarukan pemerintah. 

“Pengembangan biomassa di NTT adalah salah satu langkah strategis kami untuk mendukung target bauran energi hijau nasional. Dengan kerja sama yang baik, kami optimis program ini dapat berjalan optimal," tambah Aris.

 

