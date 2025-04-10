Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamentan Buka Suara soal Prabowo Mau Hapus Kuota Impor

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |22:22 WIB
Wamentan Buka Suara soal Prabowo Mau Hapus Kuota Impor
Presiden Prabowo soal Impor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para Menteri di Kabinet Merah Putih untuk menghapus kuota impor terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya, ini penting dilakukan agar logistik dan perdagangan berjalan lebih efisien.

1. Tujuan Swasembada

Menanggapi arahan tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berkomitmen terhadap tujuan swasembada. Menurutnya, sebanyak mungkin kebutuhan dalam negeri baik itu pangan dan lainnya harus dipenuhi lewat produksi lokal.

"Jadi gini, kita kan tujuannya tetap swasembada. Sebisa mungkin barang baik pangan maupun yang lain sebisa mungkin kan kita bisa produksi dalam negeri. Tapi kalau ada kebutuhan impor, itu kan Pak Presiden tidak mau ada kuota," kata Wamentan saat dijumpai usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Kamis (10/4/2025).

Wamentan menyatakan, ketika kebutuhan impor tidak dapat dihindari, mekanismenya harus dilakukan secara terbuka tanpa sistem kuota yang tidak adil. Langkah ini disebutnya akan memperpendek rantai distribusi sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga lebih terjangkau.

 

Halaman:
1 2
