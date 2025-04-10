Siapakah Pemilik AEON Mall? Ternyata Ini Sosoknya!

JAKARTA - Siapakah pemilik AEON Mall? Ternyata ini sosoknya. AEON Mall merupakan jaringan pusat perbelanjaan yang tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia, Jepang, Tiongkok, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Di Indonesia, AEON Mall pertama kali hadir di BSD City, Tangerang, pada Mei 2015. Pusat perbelanjaan ini berdiri di atas lahan seluas 55.000 meter persegi dengan sembilan lantai dan menampung sekitar 180 toko di dalamnya.

1. Sejarah dan Kepemilikan AEON Mall

AEON Mall berada di bawah naungan AEON Co., Ltd., sebuah perusahaan ritel multinasional asal Jepang. Perusahaan ini didirikan oleh Takuya Okada yang terinspirasi dari perjalanannya ke Amerika Serikat, di mana dia melihat dominasi jaringan ritel berskala besar.

Lalu ada tahun 1969, bersama Kazuchi Futagi dan Jiro Inoue, Takuya Okada mendirikan Japan United Stores Company (JUSCO). Perusahaan ini kemudian berkembang pesat pada tahun 1989 dan berganti nama menjadi AEON Co., Ltd. Nama "AEON" diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti "keabadian", mencerminkan filosofi perusahaan ini untuk selalu mengutamakan pelanggan.