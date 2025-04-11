Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Begini Cara Kerja PLTB Tolo 72 Mw

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |12:25 WIB
Ternyata Begini Cara Kerja PLTB Tolo 72 Mw
Ternyata Begini Cara Kerja PLTB Tolo 72 Mw (Foto: PTPP)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip cara kerja Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo berkapasitas 72 megawatt (MW) yang telah beroperasi penuh sejak 20 Agustus 2019. Dengan kapasitas 72 MW, proyek ini tidak hanya menjadi solusi energi hijau bagi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, tetapi juga menampilkan sejumlah inovasi yang meningkatkan efisiensi operasional serta stabilitas pasokan listrik nasional.

Salah satu inovasi utama yang diterapkan dalam proyek ini adalah penyambungan transmission line 150 kV ke dalam jaringan PLN tanpa melakukan shutdown. Teknologi ini memungkinkan pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik dilakukan tanpa menghentikan operasi sistem, sehingga meminimalkan risiko gangguan dan memastikan kontinuitas suplai energi.

1. PLTB Tolo Terdiri dari 20 Turbin Kincir Angin

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menjelaskan inovasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan proyek-proyek berkelanjutan dengan teknologi terkini. 

"PLTB Tolo terdiri dari 20 turbin kincir angin dengan tinggi masing-masing 133 meter dan baling-baling sepanjang 63 meter, yang memanfaatkan kecepatan angin 6-8 m/s untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan," jelas Joko dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

 

Halaman:
1 2
