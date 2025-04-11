Berapa Besaran Gaji Dokter Residen?

JAKARTA - Berapa besaran gaji dokter residen? Publik tengah digemparkan oleh kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dua dokter residen dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Selain memicu kemarahan dan kecaman luas, kasus ini juga menimbulkan rasa penasaran masyarakat terhadap profesi dokter residen, terutama mengenai besaran gaji yang mereka terima selama menjalani pendidikan spesialis. Berikut Okezone rangkum informasinya pada Kamis (10/4/2025).

1. Apa Itu Dokter Residen?

Dokter residen atau peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah dokter umum yang sedang menjalani pendidikan lanjutan untuk menjadi dokter spesialis.

Dalam masa pendidikan ini, mereka aktif bekerja di rumah sakit pendidikan seperti salah satunya di RSHS Bandung. Menangani pasien secara langsung di ruang gawat darurat, ICU, hingga ruang operasi. Meski masih dalam pengawasan, tanggung jawab mereka tidak ringan, bahkan seringkali mendekati peran seorang dokter spesialis.

2. Berapa Gaji Dokter Residen di Indonesia?

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, termasuk Kementerian Kesehatan, besaran gaji dokter residen bervariasi, tergantung institusi dan kebijakan rumah sakit tempat mereka menjalani pendidikan: