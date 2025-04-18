Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Nilai RI Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Perang Dagang AS-China

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:25 WIB
Anindya Bakrie Nilai RI Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Perang Dagang AS-China
Ketum Kadin Yakin RI Jadi Jembatan AS dan China. (Foto: Okezone.com/Kadin)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi sarana komunikasi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan China. 

Hal ini disampaikan dalam acara peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (17/4/2025).

1. Posisi Indonesia di Antara AS dan China

Menurut Anindya, Indonesia memiliki posisi unik karena bersifat nonblok dan menjalin hubungan baik dengan kedua negara tersebut. 

“China dan Amerika (Serikat) itu adalah dua negara besar. Dan karena Indonesia juga besar, kita bisa menjadi sarana komunikasi dan dagang yang win-win,” ujar Anin.

2. Kata Ketum Kadin 

Dia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan dagang antara Indonesia dengan dua kekuatan ekonomi global tersebut. Kadin mendorong agar Indonesia terus menjalin relasi strategis yang saling menguntungkan.

“Bukan saja kita ingin lebih seimbang, kita mengerti permintaan, tapi lebih besar dua-duanya,” kata Anin, merujuk pada investasi yang masuk Indonesia.

3. Indonesia China

Kadin menilai Indonesia tidak hanya memiliki kedekatan secara geografis dan ekonomi dengan China, tetapi juga menjalin relasi budaya dan politik yang sudah terbangun lama. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra netral.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178109//rosan-ip76_large.jpg
Bos Danantara Soroti Minimnya Permintaan Kredit Pengusaha Hipmi dan Kadin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177534//as_china-Jq21_large.jpg
Wall Street Menguat di Tengah Meredanya Ketegangan Perang Dagang AS–China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177048//prabowo_subianto-5EBI_large.jpg
Tarif Trump Jadi Wake-Up Call bagi Indonesia, Prabowo: Oh Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/65/3176962//kadin-0ZKC_large.jpg
Kadin Sampaikan Harapan untuk Generasi Muda saat PKKMB MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888//clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866//clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement