Clarissa Tanoesoedibjo Tinjau Perkembangan AI di La French Tech Summit 2025

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Clarissa Tanoesoedibjo, menghadiri pertemuan para pemimpin teknologi di La French Tech AI Summit 2025. Clarissa meninjau perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), di Indonesia.

Acara berlangsung di Institut Français Indonesia, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025) pagi WIB. Clarissa hadir bersama rombongannya sebelum acara dimulai.

Kehadirannya disambut hangat oleh para pemimpin teknologi, termasuk Co-President La French Tech Indonesia Chapter Jakarta, Reza Pir Nazar. Clarissa sempat berbincang dengan para pemimpin teknologi tersebut.

Selanjutnya, Clarissa juga hadir dalam diskusi panel bertajuk "AI Agents, The Rise of Autonomous Tools", yang merupakan bagian dari acara tersebut. Sebagai perwakilan Kadin, Clarissa mengikuti diskusi dengan seksama.

Dalam acara ini, para penggagas start-up juga mempresentasikan produk mereka. Reza Pir Nazar menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan setiap tahun untuk mempertemukan para pemimpin teknologi.

"Terima kasih. Kita berada di depan La French Tech AI Summit Indonesia 2025. Ini adalah edisi keempat kami. Sejak 2022, kami telah menyelenggarakan pertemuan tahunan yang mempertemukan para pemimpin teknologi, dan kami mencoba menghubungkan mereka dengan dunia korporat," kata Reza kepada iNews Media Group di Institut Français Indonesia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).