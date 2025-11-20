Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Clarissa Tanoesoedibjo Tinjau Perkembangan AI di La French Tech Summit 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:12 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Tinjau Perkembangan AI di La French Tech Summit 2025
Clarissa Tanoesoedibjo, menghadiri pertemuan para pemimpin teknologi di La French Tech AI Summit 2025. (Foto: Okezone.com/IMG/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Clarissa Tanoesoedibjo, menghadiri pertemuan para pemimpin teknologi di La French Tech AI Summit 2025. Clarissa meninjau perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), di Indonesia.

Acara berlangsung di Institut Français Indonesia, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025) pagi WIB. Clarissa hadir bersama rombongannya sebelum acara dimulai.

Kehadirannya disambut hangat oleh para pemimpin teknologi, termasuk Co-President La French Tech Indonesia Chapter Jakarta, Reza Pir Nazar. Clarissa sempat berbincang dengan para pemimpin teknologi tersebut.

Selanjutnya, Clarissa juga hadir dalam diskusi panel bertajuk "AI Agents, The Rise of Autonomous Tools", yang merupakan bagian dari acara tersebut. Sebagai perwakilan Kadin, Clarissa mengikuti diskusi dengan seksama.

Dalam acara ini, para penggagas start-up juga mempresentasikan produk mereka. Reza Pir Nazar menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan setiap tahun untuk mempertemukan para pemimpin teknologi.

"Terima kasih. Kita berada di depan La French Tech AI Summit Indonesia 2025. Ini adalah edisi keempat kami. Sejak 2022, kami telah menyelenggarakan pertemuan tahunan yang mempertemukan para pemimpin teknologi, dan kami mencoba menghubungkan mereka dengan dunia korporat," kata Reza kepada iNews Media Group di Institut Français Indonesia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672//kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184750//webinar_oke_ki-sNDC_large.jpg
Webinar OKE KI: Mengupas Pemilik Karya Kecerdasan Buatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184723//forum_asean_jepang-poQw_large.jpg
Forum ASEAN - Jepang: Menkum Supratman Usul Pertemuan Khusus Soal Royalti Musik dan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183707//pemerintah-1zxM_large.jpg
Menkum Supratman Usul Pertemuan Membahas Royalti Musik dan AI dalam Forum ASEAN - Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183145//komdigi-e0h5_large.jpg
Kontribusi Rp1.500 Triliun, Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Digital Didorong Lewat Pemanfaatan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889//ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement