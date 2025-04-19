Harga Emas Akhir Pekan Dibanderol Rp1.965.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) tidak mengalami perubahan pada perdagangan akhir pekan, Sabtu (19/4/2025). Harga emas stagnan di Rp1.965.000 per gram setelah sebelumnya sempat turun.

1. Harga Buyback

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tidak berubah di Rp1.814.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

2. Dikenakan PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.