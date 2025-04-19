Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji Pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U-17

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |16:50 WIB
Segini Kisaran Gaji Pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U-17
Segini Kisaran Gaji Pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)
JAKARTA - Segini kisaran gaji pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U-17. Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, Nova memulai karier kepelatihannya sebagai asisten pelatih di Pelita Bandung Raya pada 2014–2015.

Sosoknya lalu melatih beberapa tim seperti Madiun Putra, Bhayangkara U-21, Lampung Sakti, dan Bhayangkara U-20. Nova juga pernah menjadi asisten pelatih untuk Timnas Indonesia U-20 dan U-23 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U-17 pada 2024.​

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (19/4/2025), Okezone telah merangkum gaji pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U-17, sebagai berikut.

Gaji Pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U-17

Gaji seorang pelatih tim nasional tidak hanya bergantung pada pengalaman dan lisensi kepelatihan, tetapi juga pada hasil nyata yang mampu diberikan kepada tim yang dibesutnya. Dalam kasus Nova Arianto, kiprahnya bersama Timnas Indonesia U-17 sejauh ini memberikan sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. 

Nova Arianto Sartono adalah mantan pemain sepak bola profesional Indonesia yang kini berkarier sebagai pelatih. Lahir pada 4 November 1979 di Semarang, Jawa Tengah. Nova memulai karier profesionalnya bersama Arseto Solo pada 1997–1998, kemudian bermain untuk sejumlah klub besar Indonesia seperti PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan Pelita Bandung Raya.

 

