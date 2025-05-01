Samudera Indonesia (SMDR) Catat Kenaikan Laba Jadi USD15,5 Juta di Kuartal I-2025

JAKARTA – PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) membukukan laba bersih sebesar USD15,5 juta pada kuartal I-2025, meningkat 52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD10,2 juta.

Peningkatan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan perseroan yang juga tumbuh signifikan. Direktur Utama Samudera Indonesia, Bani M. Mulia, menjelaskan bahwa pendapatan perseroan pada kuartal I-2025 mencapai USD181,2 juta, naik 16% dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar USD156,4 juta.

“Kenaikan pendapatan dan laba bersih ini disebabkan oleh tingginya permintaan serta adanya gangguan di Laut Merah yang menyebabkan penyesuaian supply-demand kapasitas kapal. Hal ini berdampak pada kenaikan tarif pengiriman (freight rate),” ujar Bani, Kamis (1/5/2025).

Ia menambahkan bahwa gangguan akibat risiko serangan dari kelompok Houthi di Laut Merah turut memberikan dampak positif terhadap freight rate perdagangan kontainer secara global, sehingga mendongkrak kinerja perusahaan.

“Gangguan di Laut Merah memberikan dampak positif terhadap tarif pengiriman global karena ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas kapal masih terjadi,” tambahnya.