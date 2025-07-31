Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Bersih MNC Bank Melesat 41,5% di Kuartal II-2025, Kredit dan DPK Tumbuh Berkelanjutan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |10:15 WIB
JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), yang merupakan bagian dari MNC Group, kembali mencatatkan kinerja keuangan yang impresif pada periode 30 Juni 2025.  

Hingga triwulan II 2025, MNC Bank berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp41,71 miliar, meningkat signifikan sebesar 41,50% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun 2024 senilai Rp29,48 miliar. 

Peningkatan laba bersih ini ditopang oleh pendapatan bunga yang mencapai Rp773,37 miliar atau naik 13,64% yoy dari Rp680,53 miliar pada periode yang sama tahun lalu, serta kenaikan pendapatan operasional lainnya menjadi Rp73,05 miliar. 

MNC Bank terbukti dapat mengoptimalkan sumber pendapatan non-bunga, seperti fee-based income dari layanan kredit dan transaksi, serta aktivitas treasury.
 
Kinerja positif ini merefleksikan efektivitas strategi yang dijalankan, selaras dengan komitmen MNC Bank untuk konsisten mencatatkan pertumbuhan positif di setiap periodenya. Selain itu, MNC Bank juga mencatatkan pertumbuhan total aset menjadi Rp21,06 triliun per Juni 2025, meningkat 15,68% yoy dari periode yang sama tahun 2024. 

"Kenaikan total aset di triwulan II 2025 terutama didorong oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7,83% yoy menjadi Rp14,86 triliun, dari Rp13,78 triliun di triwulan II 2024,” kata  Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Rita melanjutkan bahwa MNC Bank juga berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp11,22 triliun hingga Juni 2025, meningkat 5,63% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,62 trilliun. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia sebesar 7,78% di triwulan II 2025.

Lebih rinci, perolehan DPK terdiri dari Deposito senilai Rp12,25 triliun, Tabungan senilai Rp1,73 triliun, dan Giro senilai Rp884 miliar pada Q2-2025. Hal ini menegaskan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap MNC Bank, di tengah situasi ekonomi global yang masih diwarnai oleh ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi. 

Sementara dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit MNC Bank didominasi oleh segmen Corporate-Commercial senilai Rp9,62 triliun, disusul oleh segmen Consumer senilai Rp1,60 triliun. Penerapan manajemen risiko yang prudent dan terukur berdampak positif pada Rasio Non-Performing Loan (NPL) net, yang membaik dari 3,17% di triwulan II 2024, menjadi 3,01% pada triwulan II 2025. 

Rita juga menyampaikan bahwa laba bersih yang diperoleh merupakan hasil dari strategi berkelanjutan MNC Bank yang berfokus pada pengembangan ekosistem pendanaan dan pembiayaan. “Kami memastikan capaian kinerja ini akan terus berlanjut ke depan. Kami akan terus berinovasi untuk menghadirkan layanan perbankan terbaik bagi nasabah, demi tumbuh-kembang MNC Bank menjadi bank yang memiliki daya saing tinggi di Indonesia,” ungkap Rita. 

 

