JAKARTA - Shell Indonesia kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Mei 2025. Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya Shell juga menurunkan harga BBM pada bulan April 2025.
Mengutip laman resmi shell.co.id, Kamis (1/5/2025), harga Shell Super turun dari Rp12.920 menjadi Rp12.730 per liter.
Shell V-Power: dari Rp13.370 menjadi Rp13.170 per liter
Shell V-Power Diesel: dari Rp14.060 menjadi Rp13.810 per liter
Shell V-Power Nitro+: dari Rp13.550 menjadi Rp13.360 per liter
"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell dalam keterangan resminya.
Shell Super: Rp12.730 per liter
Shell V-Power: Rp13.170 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp13.810 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter
2. Banten
Shell Super: Rp12.730 per liter
Shell V-Power: Rp13.170 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp13.810 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter