HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell Turun Mulai Hari Ini 1 Mei 2025, Berikut Daftar Lengkapnya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |07:24 WIB
Harga BBM Shell Turun Mulai Hari Ini 1 Mei 2025, Berikut Daftar Lengkapnya
Shell V-Power dari Rp13.370 menjadi Rp13.170 per liter. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Shell Indonesia kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Mei 2025. Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya Shell juga menurunkan harga BBM pada bulan April 2025.

Mengutip laman resmi shell.co.id, Kamis (1/5/2025), harga Shell Super turun dari Rp12.920 menjadi Rp12.730 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada jenis BBM Shell lainnya:

Shell V-Power: dari Rp13.370 menjadi Rp13.170 per liter

Shell V-Power Diesel: dari Rp14.060 menjadi Rp13.810 per liter

Shell V-Power Nitro+: dari Rp13.550 menjadi Rp13.360 per liter

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell dalam keterangan resminya.

Daftar Harga BBM Shell di Berbagai Wilayah Indonesia per 1 Mei 2025:

1. Jakarta

Shell Super: Rp12.730 per liter

Shell V-Power: Rp13.170 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp13.810 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter

2. Banten

Shell Super: Rp12.730 per liter

Shell V-Power: Rp13.170 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp13.810 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter

 

