Harga BBM BP Turun per 1 Mei 2025, Paling Murah Rp12.600/Liter

Harga BBM BP mengalami penyesuaian di awal bulan ini. Harga BP 92 turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.600 per liter. (Foto: Okezone.com/BP)

JAKARTA – BP Indonesia kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Mei 2025. Penurunan harga ini dilakukan seiring fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Mengutip laman resmi bp.com, Kamis (1/5/2025), harga BBM BP mengalami penyesuaian di awal bulan ini. Harga BP 92 turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.600 per liter. Sementara itu, BP Ultimate turun dari Rp13.370 menjadi Rp13.170 per liter, dan BP Ultimate Diesel dari Rp14.060 menjadi Rp13.810 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM BP per 1 Mei 2025:

Wilayah Jabodetabek

BP Ultimate: Rp13.170 per liter

BP 92: Rp12.600 per liter

BP Ultimate Diesel: Rp13.810 per liter

BP Diesel: Tidak tersedia