Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM BP Turun per 1 Mei 2025, Paling Murah Rp12.600/Liter

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |07:27 WIB
Harga BBM BP Turun per 1 Mei 2025, Paling Murah Rp12.600/Liter
Harga BBM BP mengalami penyesuaian di awal bulan ini. Harga BP 92 turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.600 per liter. (Foto: Okezone.com/BP)
A
A
A

JAKARTA – BP Indonesia kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Mei 2025. Penurunan harga ini dilakukan seiring fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Mengutip laman resmi bp.com, Kamis (1/5/2025), harga BBM BP mengalami penyesuaian di awal bulan ini. Harga BP 92 turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.600 per liter. Sementara itu, BP Ultimate turun dari Rp13.370 menjadi Rp13.170 per liter, dan BP Ultimate Diesel dari Rp14.060 menjadi Rp13.810 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM BP per 1 Mei 2025:

Wilayah Jabodetabek

BP Ultimate: Rp13.170 per liter

BP 92: Rp12.600 per liter

BP Ultimate Diesel: Rp13.810 per liter

BP Diesel: Tidak tersedia

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180938//bbm-1WUT_large.jpg
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180821//bbm-84Oc_large.jpg
300 SPBU di Jatim Disidak Imbas Motor Brebet, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180791//bbm-1aiS_large.jpg
Kualitas BBM dan Layanan SPBU Pertamina Meningkat, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180783//bbm-IX2B_large.jpg
Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 2 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180665//spbu_pertamina-cNHx_large.jpg
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180652//bbm-I5G3_large.jpg
Viral Sidak Armuji Temukan BBM Tercemar, SPBU Duga Dibawa dari Luar Pom
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement