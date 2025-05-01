Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Tegaskan Tidak Ada Revisi Target Produksi Migas 1 Juta BOPD pada 2030

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |07:36 WIB
Bahlil Tegaskan Tidak Ada Revisi Target Produksi Migas 1 Juta BOPD pada 2030
Menteri Bahlil Soal Target Produksi Migas. (Foto: Okezone.com/SKK)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi target produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) pada tahun 2030. 

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke lapangan Pertamina Hulu Mahakam dan Eni Indonesia di Senipah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (30/4/2025).

Meski target tersebut dinilai tidak mudah, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap berupaya mencapainya.

“Kita diperintahkan oleh Bapak Presiden, target kita harus 900 ribu sampai 1 juta barel. Maka sebagai prajurit, sebagai pembantu Presiden, jangan menyerah sebelum bertarung,” ujar Bahlil, Kamis (1/5/2025).

Bahlil menyebut bahwa target ini sudah selaras dengan Master Plan Produksi Migas Nasional.

Soal Defisit Gas, Bahlil: Tidak Ada Impor Sampai Hari Ini

Terkait isu defisit gas dalam negeri, Bahlil menjelaskan bahwa situasi tersebut terjadi karena peningkatan konsumsi dalam negeri yang tidak diimbangi dengan perencanaan kebutuhan yang matang.

“Awalnya, defisit gas disebabkan oleh peningkatan konsumsi dalam negeri dan kurangnya perhitungan kebutuhan. Namun setelah dilakukan review, produksi gas seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180307//skk_migas-fcod_large.jpg
SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180087//kilang-Gj26_large.jpg
Risiko Tinggi, Budaya Keselamatan Harus Jadi Identitas Pekerja Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178131//pemerintah-iHI3_large.jpg
Medco E&P dan SKK Migas Tiga Dekade Perkuat Ketahanan Energi di Bumi Sriwijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177858//pemerintah-nap4_large.jpg
Cara Kreatif Emak-Emak di Desa Giriyoso Sulap Hasil Kebun Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174503//menkeu_purbaya-X5OF_large.png
Purbaya Buka Suara soal Salah Baca Data Harga Asli LPG 3 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/455/3171939//petronas-HFMY_large.jpg
Siapa Pemilik Perusahaan Minyak dan Gas Petronas?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement