HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM per 1 Mei 2025, Pertamax Jadi Rp12.400 per Liter

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |09:04 WIB
Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM per 1 Mei 2025, Pertamax Jadi Rp12.400 per Liter
Harga BBM Pertamina Turun. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga mengungkapkan alasan kembali menurunkan harga berkala Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi per 1 Mei 2025. Harga Pertamax Series dan Dex Series pun turun mulai hari ini. 

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan, penyesuaian harga akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai  tukar rupiah.

“Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM Non-Subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy, Kamis (1/5/2025). 

Dengan penyesuaian ini, maka harga BBM Non-Subsidi per 1 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

- Pertamax (RON 92): Rp12.400/liter 
- Pertamax Green (RON 95): Rp13.150/liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.300/liter 
- Dexlite (CN 51): Rp13.350/liter 
- Pertamina Dex (CN 53): Rp13.750/liter 

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
