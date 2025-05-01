Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM per 1 Mei 2025, Pertamax Jadi Rp12.400 per Liter

JAKARTA – PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga mengungkapkan alasan kembali menurunkan harga berkala Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi per 1 Mei 2025. Harga Pertamax Series dan Dex Series pun turun mulai hari ini.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan, penyesuaian harga akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah.

“Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM Non-Subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy, Kamis (1/5/2025).

Dengan penyesuaian ini, maka harga BBM Non-Subsidi per 1 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

- Pertamax (RON 92): Rp12.400/liter

- Pertamax Green (RON 95): Rp13.150/liter

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.300/liter

- Dexlite (CN 51): Rp13.350/liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp13.750/liter