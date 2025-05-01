Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Nikel Tertekan Imbas Perang Dagang AS-China, Industri Tambang Buka Suara

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |11:13 WIB
Harga Nikel Tertekan Imbas Perang Dagang AS-China, Industri Tambang Buka Suara
Harga Nikel Tertekan Imbas Perang Dagang AS-China. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga nikel pada tahun ini diperkirakan masih bergerak fluktuatif imbas dari perang dagang antara AS-China yang masih membayangi stimulus ekonomi global. Tekanan terhadap harga nikel juga terjadi karena adanya kelebihan pasokan. 

Namun demikian, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk (NICL), Ruddy Tjanaka menilai terdapat katalis positif untuk industri nikel dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan untuk tidak melakukan pemotongan kuota bijih nikel, di mana sebelumnya direncanakan akan ada pemotongan sebesar 50%. 

"Hal ini dapat memberikan angin segar bagi pasar nikel domestik," katanya, Kamis (1/5/2025). 

Pemberlakuan PP No 19/2025 tentang Tarif Royalti Minerba secara tidak langsung akan berpengaruh tidak hanya terhadap kinerja Perseroan tetapi memiliki dampak ke seluruh penambang Nikel. 

"Strategi kami menghadapi kondisi ini dengan melakukan beberapa efisiensi dalam kegiatan produksi sehingga tetap dapat memberikan Margin yang optimal," ujarnya. 

Meski demikian, NICL berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp543,91 miliar pada Maret 2025 atau  mengalami kenaikan signifikan sebesar 365,68% dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang hanya sebesar Rp116,79 miliar. Seiring dengan kenaikan nilai Penjualan, emiten sektor pertambangan yang dikendalikan oleh Christopher Sumasto Tjia (Beneficial Owner) secara tidak langsung melalui PT PAM Metalindo ini, juga berhasil meningkatkan berhasil meningkatkan volume penjualan nikel dari periode sebelumnya yang sebesar 222.791  wmt menjadi sebesar 995.834 wmt. Volume penjualan mengalami peningkatan signifikan sebesar 346,98%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179070//menteri_esdm_bahlil-MdFx_large.jpg
Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Bahlil: Itu Urusan Penegak Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178694//warga_dibui_karena_pertahankan_tanah_leluhur-05me_large.jpg
11 Warga Dibui karena Pertahankan Tanah Leluhur, DPR: Hentikan Kriminalisasi Pejuang Hak Adat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405//pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176878//hilirisasi-1oEX_large.jpg
Hilirisasi Tambang Nikel Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/278/3174748//smelter-V5ix_large.jpg
Target Produksi Nikel Naik, Kinerja INCO Diprediksi Menguat di Semester II-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173340//presiden_prabowo_subianto-mi2w_large.jpg
Prabowo: 80% Timah Bangka Belitung Diselundupkan ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement