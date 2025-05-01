Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siap Hapuskan Sistem Outsourcing Pekerja

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |11:52 WIB
Prabowo Siap Hapuskan Sistem Outsourcing Pekerja
Presiden Prabowo Berpidato di Perayaan Hari Buruh. (Foto: Okezone.com/YouTube)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai komitmennya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu mandat awal yang ditekankan Prabowo kepada dewan ini adalah penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan buruh.

"Saya minta Dewan Kesejahteraan mempelajari bagaimana cara secepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo,  di hadapan ribuan buruh di Perayaan Hari Buruh, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan tenggat waktu terkait mandat penghapusan sistem outsourcing. Namun, ia meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk bersikap realistis dalam menyikapi kebijakan tersebut.

"Kita juga harus realistis. Harus menjaga kepentingan investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, tidak ada yang kerja. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera mempertemukan para pimpinan serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha dan investor dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang saling menyejahterakan antara pekerja dan pengusaha.

"Dalam waktu dekat, saya akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor. Sebanyak 150 pimpinan buruh akan dipertemukan dengan 150 pimpinan perusahaan di Indonesia. Saya katakan kepada para pengusaha, saudara tidak boleh ingin kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan layak," ujar Prabowo.

 

