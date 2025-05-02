Harga BBM Turun 2 Mei 2025, dari Pertamina hingga Vivo

JAKARTA – Harga BBM di semua SPBU turun per 2 Mei 2025, dari Pertamina hingga Vivo. Kabar bahagia bagi para pembeli! Empat perusahaan penyedia bahan bakar terkemuka di Indonesia, yakni Pertamina, Shell, BP, dan Vivo, secara bersamaan menurunkan tarif BBM mulai hari, Kamis (2/5/2025). Perubahan harga ini berlaku di seluruh jaringan tempat pengisian bahan bakar umum yang dikelola oleh masing-masing.

Pertamina Sesuaikan Tarif BBM Non-Subsidi

PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu yang pertama yang mengumumkan penyesuaian harga. Tarif Pertamax sekarang dibanderol Rp12.400 per liter, menurun Rp100 dari tarif sebelumnya. Pertamax Turbo juga mengalami pengurangan Rp200 menjadi Rp13.300 per liter. Penyesuaian ini mengikuti peraturan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang berkaitan dengan formula penetapan harga jual BBM umum.

Berikut adalah daftar harga BBM Pertamina per 2 Mei 2025:

- Solar subsidi: Rp6.800 per liter

- Pertalite: Rp10.000 per liter

- Pertamax: Rp12.400 per liter

- Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter

- Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

- Dexlite: Rp13.350 per liter

- Pertamina Dex: Rp13.750 per liter