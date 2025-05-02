BPS: Inflasi Emas Perhiasan April 2025 Tertinggi sejak September 2020

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi komoditas emas perhiasan pada April 2025 sebesar 10,52% secara bulanan ini mencatatkan angka tertinggi sejak September 2020.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, inflasi emas perhiasan pada bulan lalu mencapai level yang signifikan.

"Jadi inflasi emas perhiasan yang terjadi di bulan April ini, ini tertinggi sejak September 2020. Karena pada Agustus 2020, itu terjadi inflasi emas sebesar 10,75%," ujar Pudji Ismartini dalam paparan data inflasi BPS, Jumat (2/5/2025).

1. Inflasi April

Dalam paparannya mengenai inflasi April 2025 menurut komponen, BPS mencatat bahwa komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,50% dan memberikan andil inflasi terbesar, yaitu 1,59%. Tingkat inflasi komponen inti ini juga tercatat meningkat dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, BPS merinci beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi secara keseluruhan pada April 2025. Di antaranya adalah emas perhiasan yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas lain yang turut memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah.

Secara umum, BPS melaporkan bahwa terjadi inflasi pada April 2025 secara bulanan sebesar 1,17% terhadap Maret 2025. Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 1,95% dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 1,56%.