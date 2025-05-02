Listrik di Bali Mulai Pulih Usai Blackout, Penyebab Gangguan Kabel Interkoneksi

JAKARTA - PT PLN (Persero) saat ini tengah menerjunkan ratusan personel dan mengerahkan segala upaya dalam melakukan perbaikan gangguan kelistrikan di Bali. Suplai listrik diperkirakan akan pulih pada malam ini.

1. PLN Lakukan Pemulihan

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan PLN merespons cepat dalam melakukan pemulihan akibat terganggunya pasokan listrik yang terjadi pada Jumat, sekitar pukul 16.00 WITA di Bali.

“Kurang dari 30 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah kembali masuk secara bertahap. Pada Pukul 19.30 WITA lebih dari 940ribu pelanggan terdampak sudah berhasil normal kembali,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

“Kami memastikan pelayanan umum di rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian sudah berhasil dipulihkan,” tambahnya.