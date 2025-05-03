Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Ngeluh soal Pajak ke Prabowo

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |07:05 WIB
Buruh Ngeluh soal Pajak ke Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendengar keluhan buruh soal pembayaran pajak. Di atas panggung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Presiden pada sela-sela pidatonya mendengarkan keluhan buruh mengenai pajak tersebut.

“Ya saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar, lu orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajakin,” kata Prabowo pada penghujung pidatonya saat peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

 “Tetapi, kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong, boleh ya, kalau pajaknya gak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh,” kata.

Presiden kemudian menegaskan keluhan buruh soal pajak bakal menjadi salah satu isu yang dibahas oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang juga akan segera dibentuk oleh Presiden.

 

Topik Artikel :
Prabowo Subianto Buruh Pajak
