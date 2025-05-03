Ternyata Ini Pekerjaan Safnoviar Tiasdi Sebelum Menikah dengan Dilan Janiyar

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Safnoviar Tiasdi sebelum menikah dengan Dilan Janiyar. Sebelum menikah dengan seleb Tiktok Dilan Janiyar pada 22 Januari 2023, Safnoviar Tiasdi atau biasa dipanggil Safno memiliki latar belakang yang kini menjadi perhatian publik.

1. Konten Kreator

Nama Safnoviar tidak hanya dikenal sebagai konten kreator yang menggambarkan kehidupan keluarga harmonis, tetapi juga menjadi subjek sejumlah kontroversi di sosial media. Ia sempat bekerja di Jepang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), meskipun detail mengenai perusahaan tempatnya bekerja tidak diungkapkan secara spesifik.

Safno mengklaim bahwa gajinya saat bekerja di Jepang mencapai Rp100 juta per bulan. Namun, klaim ini menuai keraguan dari pihak Dilan Janiyar dan pengacaranya, yang menantang Safno untuk menunjukkan bukti slip gaji. Dilan sendiri memperkirakan bahwa gaji Safno saat itu berkisar antara Rp30 juta, dengan penghasilan bersih sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan setelah dipotong biaya hidup dan lainnya.

Safno merupakan lulusan Universitas Sriwijaya tahun 2018. Setelah kembali dari Jepang, ia mulai serius mengembangkan karir di bidang digital, khususnya dalam dunia konten. Di Tiktok dan Instagram, ia kerap membagikan kehidupannya, mulai dari rutinitas keluarga hingga momen kebersamaan dengan sang istri, Dilan Janiyar.