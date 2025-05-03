Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Menguat 2,5% terhadap Dolar AS di Pekan Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |09:15 WIB
Rupiah Menguat 2,5% terhadap Dolar AS di Pekan Ini
Rupiah Menguat di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan tren positif sepanjang pekan ini, dengan penguatan mencapai 2,48%.

Berdasarkan data Bloomberg, Rupiah bergerak dari level Rp16.855 pada awal pekan, Senin (28/4/2025), hingga mencapai Rp16.437 pada penutupan perdagangan Jumat (2/5/2025).

Selain itu, nilai tukar Rupiah menurut Jisdor juga menguat 1,99% menjadi Rp16.493 per dolar AS.

Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan Rupiah ini sejalan dengan indeks dolar yang juga menguat. Bahkan, rupiah juga diprediksi terus menguat di pekan depan.

"Nah kemungkinan besar dalam perdagangan minggu depan pun juga menguat, range-nya di Rp16.340 sampai Rp16.044. Ada kemungkinan besar dalam bulan Mei ini akan bisa mendekati Rp16.000," kata Ibrahim dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Ibrahim menambahkan, jika konsolidasi antara pemerintah dan Bank Indonesia terus berlanjut dengan strategi bauran ekonomi yang efektif, maka kondisi ini dapat kembali mengarah pada fundamental ekonomi yang lebih stabil.

 

