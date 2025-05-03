Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bekasi Gelap, PLN Buka Suara soal Listrik Padam

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |20:23 WIB
Bekasi Gelap, PLN Buka Suara soal Listrik Padam
Gangguan pasokan listrik terjadi di sejumlah wilayah Bekasi pada Sabtu sore. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah pada Sabtu sore.

Manager PLN UP3 Bekasi, Donna Sinatra, menjelaskan bahwa gangguan terjadi akibat masalah pada sistem jaringan tegangan tinggi. Ia menegaskan bahwa PLN telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan pasokan listrik di wilayah-wilayah terdampak.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan pasokan listrik. Saat ini, seluruh tim kami di lapangan bekerja maksimal untuk mempercepat penormalan. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar proses ini berjalan lancar," ujar Donna, Sabtu (3/5/2025). 

PLN Bekasi pun bergerak cepat melakukan upaya penormalan jaringan listrik menyusul terjadinya gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 KiloVolt (kV) yang berdampak pada pasokan listrik di sejumlah wilayah Bekasi.

Mengutip informasi dari Info Bekasi di akun media sosialnya disebutkan, wilayah yang terdampak pemadaman listrik seperti Duren Jaya, Perumnas 3 Bekasi Timur, Jl Hasibuan, Jl Sudirman, Perumnas 2, Jl Raya Tambun, Jl Perjuangan Teluk Angsan, Jl Chairil Anwar, Setia Mekar, Jl Juanda, Jl Kartini, Kelurahan Marga Jaya, Jatimulya, Pr Pondok Hijau, Jl Kalimalang Setia Dharma, Bantar Gebang, Giant Mall dan beberapa area lainnya di wilayah Kota Bekasi.

PLN UP3 Bekasi mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan. Tim teknik saat ini berada di lapangan guna memastikan sistem kembali beroperasi dengan aman dan andal.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.

(Feby Novalius)

