Ternyata Ini Penyebab Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Bekasi

JAKARTA - PT PLN (Persero) UP3 Bekasi mengungkapkan bahwa padamnya listrik di sejumlah wilayah Kota Bekasi disebabkan oleh gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kilovolt (kV). Menyikapi hal ini, PLN bergerak cepat melakukan penormalan untuk memulihkan pasokan listrik ke area terdampak.

Wilayah yang mengalami pemadaman mencakup Duren Jaya, Perumnas 3 Bekasi Timur, Jalan Hasibuan, Jalan Sudirman, Perumnas 2, Jalan Raya Tambun, Jalan Perjuangan Teluk Angsan, Jalan Chairil Anwar, Setia Mekar, Jalan Juanda, Jalan Kartini, Kelurahan Marga Jaya, Jatimulya, Perumahan Pondok Hijau, Jalan Kalimalang Setia Dharma, Bantar Gebang, Giant Mall, dan beberapa area lainnya.

Manager PLN UP3 Bekasi, Donna Sinatra mengatakan, PLN UP3 Bekasi mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan. Tim teknik saat ini berada di lapangan guna memastikan sistem kembali beroperasi dengan aman dan andal.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pasokan listrik yang terjadi akibat gangguan sistem jaringan tegangan tinggi. PLN Bekasi mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mempercepat penormalan kembali pasokan listrik di wilayah-wilayah terdampak. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).

PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.

(Feby Novalius)