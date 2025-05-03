Siapa Pemilik SPBU BP AKR? Ternyata Ini Sosoknya

JAKARTA - Siapa pemilik SPBU BP AKR? Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang sebagai salah satu pengusaha yang sukses di industri perminyakan. SPBU BP AKR tidak lepas dari sosok Soegiarto yang mengawali karier bisnisnya pada tahun 1960 dengan mendirikan usaha perdagangan bahan kimia di Surabaya.

Pada tahun 1978, ia mendirikan PT Aneka Kimia Raya, yang kemudian berkembang menjadi PT AKR Corporindo Tbk, perusahaan distribusi bahan kimia dan energi terkemuka di Indonesia. Selain mengembangkan bisnis di Indonesia, Soegiarto juga membangun pabrik sorbitol di Indonesia dan China, menjadikannya salah satu produsen terbesar di Asia dalam bidang tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (2/5/2025), Okezone telah merangkum pemilik SPBU BP AKR, sebagai berikut.

1. Struktur Kepemilikan Pemilik SPBU BP AKR

Pemilik SPBU BP AKR di Indonesia adalah PT Aneka Petroindo Raya (APR), sebuah perusahaan hasil kerja sama (joint venture) antara BP (British Petroleum) asal Inggris dan PT AKR Corporindo Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dan beroperasi di bawah merek "BP-AKR Fuels Retail".