HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada 177 Ribu Lapangan Kerja Baru, Angka Pengangguran di AS Stabil

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |07:49 WIB
Ada 177 Ribu Lapangan Kerja Baru, Angka Pengangguran di AS Stabil
Ada 177 Ribu Lapangan Kerja Baru, Angka Pengangguran di AS Stabil (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Departemen Tenaga Kerja AS mencatat sebanyak 177 ribu lapangan kerja tercipta pada April 2025. Data tenaga kerja non-farm payrolls (NFP) ini melampaui ekspektasi analis yang memperkirakan hanya 135 ribu.

Tingkat pengangguran tetap stabil di 4,2% di tengah ketidakpastian akibat kebijakan dagang Presiden Donald Trump. 

“Kami lihat ini cukup baik, karena perusahaan tetap mempertahankan pekerja mereka meskipun ada awan gelap ekonomi,” kata Ekonom fwdbonds, Christopher Rupkey, dilansir Associated Press, Minggu (4/5/2025).

1. Lapangan Kerja Baru

Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan tambahan 29 ribu pekerjaan. Sektor kesehatan menyumbang hampir 51 ribu pekerjaan, sementara restoran dan bar menambahkan sekitar 17 ribu. 


Industri konstruksi menyumbang 11 ribu pekerjaan, meski sektor manufaktur kehilangan seribu pekerjaan.

 

Halaman:
1 2
