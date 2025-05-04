Harga Pangan Hari Ini, Telur Ayam dan Daging Sapi Naik

JAKARTA - Harga pangan nasional hari ini terpantau mengalami perubahan dibanding hari-hari sebelumnya. Harga sejumlah komoditas utama seperti daging, minyak goreng hingga telur ayam alami kenaikan.

1. Harga Pangan Naik

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga daging sapi kualitas II naik 0,15% menjadi Rp131.050 per kg. Diikuti minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,23% menjadi Rp21.400 per liter.



Kenaikan harga juga dialami telur ayam ras segar yang naik 0,5% menjadi Rp30.050 per kg.



2. Harga Pangan Turun

Kendati demikian, mayoritas komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan harga. Misalnya bawang merah dan bawang putih yang masing-masing turun 5,26% dan 1,91% menjadi Rp44.100 dan Rp46.150 per kg.



Beras kualitas medium II turun 0,33% menjadi Rp15.250 per kg. Cabai merah besar turun 1,44% menjadi Rp54.700 per kg. Cabai merah keriting turun 5,2% menjadi Rp59.200 per kg. Cabai rawit hijau turun 6,32% menjadi Rp48.900 per kg.