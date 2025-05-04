Cara Cek QRIS Masuk ke Mana?

JAKARTA - Cara cek QRIS masuk ke mana? Pengguna QRIS (Quick Response Indonesian Standard) kerap kali bingung mengenai ke mana saldo mereka masuk setelah melakukan transaksi. Untuk memudahkan Anda memahami alur dana yang masuk dalam sistem pembayaran QRIS, berikut ini penjelasan lengkapnya.

Melansir laman Bank Indonesia, Minggu (4/5/2025), QRIS merupakan standar QR Code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Per 1 Januari 2020, seluruh merchant diwajibkan menggunakan QR Code dengan standar QRIS.

QRIS memanfaatkan teknologi QR Code dalam proses transaksi, yang membuat metode pembayaran ini lebih praktis dibandingkan dengan metode transfer antarbank tradisional. Pengguna cukup memindai (scan) QR Code untuk mentransfer dana dari rekening mereka ke penerima, tanpa perlu memasukkan nomor rekening secara manual. Namun, banyak yang bertanya, saldo QRIS ini masuk ke mana?

1. Saldo QRIS Masuk ke Rekening atau E-Wallet Penerima

Saldo dari pembayaran melalui QRIS akan langsung masuk ke rekening bank atau akun dompet digital yang terhubung dengan QRIS milik penerima atau yang telah didaftarkan saat proses pendaftaran merchant. Sebagai merchant QRIS, Anda harus menghubungkan QRIS dengan rekening bank atau e-wallet yang dimiliki. Dengan demikian, setiap transaksi pembayaran yang dilakukan melalui QRIS akan secara otomatis diteruskan dan disimpan di rekening atau dompet digital yang sudah terhubung.

2. Pentingnya Memantau Transaksi melalui Dashboard QRIS

Bagi pemilik merchant, penting untuk mengetahui jumlah transaksi yang masuk. Untuk itu, mereka bisa mengecek langsung di Dashboard QRIS yang disediakan oleh pihak QRIS. Di dashboard ini, informasi transaksi akan tercatat dengan detail, termasuk waktu transaksi, nominal pembayaran, dan status transaksi tersebut.