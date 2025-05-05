Advertisement
HOME FINANCE

Menteri Maman Tekankan Peran Penting Perempuan dalam Pengembangan UMKM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |22:17 WIB
Menteri Maman Tekankan Peran Penting Perempuan dalam Pengembangan UMKM
Menteri Maman Abdurrahman menekankan peran penting perempuan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. (Foto: dok Kemen UMKM)
JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan peran penting perempuan dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

"Pengusaha UMKM di sektor ekonomi kreatif sebagian besar dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Itu sebabnya peran perempuan sangat penting dan strategis," ujar Menteri Maman saat membuka Muktamar III Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) 2025 di Jakarta, Senin (5/5).

Muktamar ini mengusung tema Transformasi dan Inovasi UMKM di Era Ekonomi Kreatif: Meningkatkan Daya Saing Global Menuju Indonesia Emas. Lebih dari 64 persen UMKM dikelola oleh pengusaha perempuan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut Menteri Maman mengapresiasi kinerja pengurus dan seluruh anggota IPEMI dalam memberdayakan pengusaha UMKM perempuan, khususnya pengusaha Muslimah di Indonesia.

"Perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional. Peran strategis ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi produktif dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

1 2
