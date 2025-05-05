5 Fakta Harga Emas Direspons Istana hingga Turun Tinggalkan Rp2 Juta per Gram

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons soal fluktuasi harga emas. Dia mengungkapkan penyebab kenaikan emas bukan hanya fenomena dalam negeri, melainkan bagian dari dinamika global.

"Harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal di antaranya adalah berkenaan dengan geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan," jelas Prasetyo.

Namun belakangan ini harga emas batangan mulai mengalami penurunan. Bahkan harga emas ukuran 1 gram sudah menjauhi level Rp2 juta.

Berikut fakta harga emas direspons istana hingga turun meninggalkan level Rp2 Juta per Gram yang dirangkum Okezone, Senin (5/5/2025):



1. Penyebab Fluktuasi Harga Emas

Dia menambahkan, salah satu faktor utama lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kehadiran Bank Bullion, katanya, turut memperkuat minat masyarakat dalam berinvestasi emas.

"Faktor kedua kemudian juga ini yang menjadi salah satu penyebab tentunya masyarakat kita masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil. Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, menyebabkan masyarakat kita terdorong juga untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," paparnya.

2. Spekulasi Harga Emas

Prasetyo pun menyampaikan bahwa berlebihan jika ada spekulasi bahwa kenaikan harga emas mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan kami berharap kita semua tentu memberikan pandangan yang konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi kita," ujarnya.

3. Harga Emas Turun

Harga emas batangan Antam (ANTM) mengalami penurunan berturut-turut hingga hari ini. Harga logam mulia Antam turun sebesar Rp10.000, menjadi Rp1.902.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback, yakni harga yang diterima pemilik emas saat menjualnya, juga turun Rp10.000, menjadi Rp1.751.000 per gram