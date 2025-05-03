Harga Emas Antam Turun Terus hingga Hari Ini, Kini Dibanderol Rp1.902.000 per Gram

Harga Emas Antam Turun Terus hingga Hari Ini. (Foto: Okezone.com

JAKARTA - Harga emas batangan Antam (ANTM) mengalami penurunan berturut-turut hingga hari ini. Harga logam mulia Antam turun sebesar Rp10.000, menjadi Rp1.902.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback, yakni harga yang diterima pemilik emas saat menjualnya, juga turun Rp10.000, menjadi Rp1.751.000 per gram

1. Transaksi Emas

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp1.001.000

Emas 1 gram: Rp1.902.000

Emas 2 gram: Rp3.744.000

Emas 3 gram: Rp5.591.000

Emas 5 gram: Rp9.285.000

Emas 10 gram: Rp18.515.000