HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Terus hingga Hari Ini, Kini Dibanderol Rp1.902.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |09:03 WIB
Harga Emas Antam Turun Terus hingga Hari Ini, Kini Dibanderol Rp1.902.000 per Gram
Harga Emas Antam Turun Terus hingga Hari Ini. (Foto: Okezone.com
A
A
A

JAKARTA - Harga emas batangan Antam (ANTM) mengalami penurunan berturut-turut hingga hari ini. Harga logam mulia Antam turun sebesar Rp10.000, menjadi Rp1.902.000 per gram. 

Sementara itu, harga buyback, yakni harga yang diterima pemilik emas saat menjualnya, juga turun Rp10.000, menjadi Rp1.751.000 per gram

1. Transaksi Emas

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp1.001.000
Emas 1 gram: Rp1.902.000
Emas 2 gram: Rp3.744.000
Emas 3 gram: Rp5.591.000
Emas 5 gram: Rp9.285.000
Emas 10 gram: Rp18.515.000

 

