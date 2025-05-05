15 Ide Usaha Rumahan yang Tak Ada Matinya, Bisa Sukses Tanpa Harus Sewa Kios!

15 Ide Usaha Rumahan yang Tak Ada Matinya, Bisa Sukses Tanpa Harus Sewa Kios! (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - 15 ide usaha rumahan yang tak ada matinya, bisa sukses tanpa harus sewa kios. Memulai usaha rumahan kini semakin diminati, terutama karena fleksibilitas waktu dan minimnya modal yang dibutuhkan.

Banyak orang yang ingin menambah penghasilan tanpa harus keluar rumah atau menyewa tempat usaha. Selain itu, kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet turut mendorong berkembangnya berbagai peluang bisnis dari rumah.

Usaha rumahan tidak hanya cocok bagi ibu rumah tangga, tetapi juga bagi karyawan, mahasiswa, hingga pensiunan yang ingin tetap produktif. Dengan memanfaatkan ruang di rumah dan keterampilan yang dimiliki, siapa pun bisa memulai usaha kecil yang potensial berkembang menjadi bisnis besar.

Artikel ini akan mengulas 15 ide usaha rumahan yang terbukti tak lekang oleh waktu dan memiliki peluang keuntungan menjanjikan. Setiap ide dirancang agar bisa dijalankan dari rumah tanpa perlu menyewa kios atau lokasi usaha lainnya.

1. Jasa Catering atau Makanan Rumahan

Memasak makanan rumahan dan menjualnya secara online atau melalui pesanan bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Fokus pada menu spesifik seperti kue, nasi kotak, atau makanan diet bisa menjadi nilai jual.

2. Dropshipping atau Reseller

Tanpa perlu stok barang, Anda bisa menjual produk orang lain dan mengambil keuntungan dari setiap transaksi. Pilih produk yang sedang tren atau kebutuhan sehari-hari.

3. Jasa Desain Grafis

Jika memiliki skill desain, tawarkan jasa pembuatan logo, banner, atau konten media sosial. Banyak UMKM dan influencer yang membutuhkan desain menarik.

4. Bisnis Kue dan Roti

Kue basah, kering, atau roti homemade selalu memiliki peminat. Anda bisa menjualnya via online atau bekerja sama dengan warung dan toko kelontong.

5. Usaha Kerajinan Tangan

Bisnis handmade seperti aksesoris, dekorasi rumah, atau hadiah custom bisa menjadi pilihan. Pasar online seperti Etsy atau Instagram bisa jadi tempat promosi.

6. Jasa Les Privat atau Kursus Online

Jika memiliki keahlian di bidang tertentu (matematika, bahasa, musik), Anda bisa membuka les privat atau kursus online via Zoom atau Google Meet.

7. Bisnis Tanaman Hias

Tanaman hias seperti sukulen, aglaonema, atau monstera selalu diminati. Anda bisa menjual bibit, tanaman dewasa, atau perlengkapan berkebun.

8. Menjual Sembako

Usaha selanjutnya adalah membuka warung sembako dengan menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti, beras, bumbu dapur, alat mandi, alat cuci dan sebagainya.

9. Usaha Laundry Kiloan

Laundry rumahan tetap laris karena banyak orang yang malas atau tidak punya waktu mencuci pakaian sendiri.