7 Ide Usaha Franchise Non Makanan yang Potensial di 2025 (Foto: Kontrak Hukum)

JAKARTA - Usaha franchise memang identik dengan makanan dan minuman, tetapi tren menunjukkan bahwa franchise non-makanan juga semakin diminati. Dari jasa hingga produk, banyak sektor yang menawarkan peluang usaha menarik tanpa perlu repot mengelola stok bahan baku atau produksi harian.

CEO & Founder Kontrak Hukum Rieke Caroline mengungkapkan tren ini sudah mulai terlihat dari para pelaku usaha yang menjadi kliennya.

“Sekarang, semakin banyak pengusaha yang mencoba model franchise di sektor non-makanan, mulai dari jasa kecantikan, pendidikan, hingga perawatan kendaraan. Mereka melihat peluang besar karena permintaan terus meningkat,” jelas Rieke.

Dia menambahkan bahwa franchise non-makanan seringkali lebih fleksibel dalam operasional dan memiliki jangkauan pasar yang luas. Lalu, apa saja ide usaha franchise non-makanan yang menjanjikan di 2025? Berikut beberapa rekomendasinya.

1. SPBU

SPBU merupakan salah satu usaha franchise yang menjanjikan untuk dicoba. Alasannya sederhana: hampir setiap orang memiliki kendaraan dan membutuhkan bahan bakar setiap hari. Permintaan yang stabil membuat bisnis ini memiliki potensi keuntungan yang konsisten.

Dengan model waralaba, operasional SPBU menjadi lebih mudah karena mendapatkan dukungan dalam hal pemasaran, penyediaan stok, hingga manajemen bisnis.

2. Barbershop

Gaya rambut bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Bisnis barbershop menawarkan potensi keuntungan besar karena pelanggan cenderung loyal dan rutin datang untuk perawatan rambut.

Selain itu, franchise barbershop biasanya menyediakan sistem operasional yang sudah terbukti, mulai dari standar layanan, pelatihan pegawai, hingga inovasi dalam model bisnis untuk mengikuti tren terbaru.

3. Jasa Pengiriman atau Ekspedisi

Dengan maraknya bisnis online, jasa pengiriman semakin dibutuhkan. Setiap hari, jutaan paket dikirim ke berbagai daerah, menjadikan bisnis ini sebagai peluang yang terus berkembang.

Mengambil franchise jasa ekspedisi memungkinkanmu menjalankan bisnis dengan merek yang sudah dikenal luas. Selain itu, sistem manajemen logistik yang telah teruji akan membantu operasional bisnis lebih efisien dan terpercaya di mata pelanggan.