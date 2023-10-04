Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Marak Franchise Minuman Es Teh di Tengah Cuaca Panas

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |10:20 WIB
Marak Franchise Minuman Es Teh di Tengah Cuaca Panas
Marak franchise minuman di Jakarta. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Usaha franchise minuman tengah marak di wilayah Jakarta dan sekitarnya imbas musim panas melanda.

Cuaca panas yang begitu luar biasa ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk membuka franchise minuman dingin.

Adapun para pelaku usaha ini disebut akan mendapat keuntungan besar dalam momen ini.

“Dia akan mendapatkan pendapatan usaha ya, karena yang namanya franchise itu merupakan suatu jenis usaha dengan sistem waralaba atau dengan sistem franchise, jadi keuntungannya dari sisi keuangan tentu dari hasil penjualan produk minuman yang ditawarkan oleh si franchise tersebut,” kata Perencana Keuangan Mieke Rini kepada Okezone, Rabu (4/10/2023).

Mieke juga menyampaikan kalau dalam sistem usaha franchise minuman ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti hasil penjualan dari franchise minuman itu jangan sampai semuanya dimasukan ke dalam keuangan pribadi semua.

Dalam hal ini, pemilik franchise harus pintar-pintar dalam mengelola dan melakukan pemutaran uang tersebut.

“Hasil penjualan dari usaha franchise minuman harus diputar lagi kedalam usaha franchise minuman itu sendiri, misalnya untuk membeli bahan baku, melakukan pemasaran, membayar gaji karyawan, untuk misalnya membeli berbagai macam peralatan dan berbagai kebutuhan usaha dari franchise minuman tersebut,” lanjut Mieke.

