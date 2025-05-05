Gaji Pekerja Lulusan S1 hingga S3 Rata-Rata Rp4,35 Juta, Buruh Pendidikan SD Rp2,07 Juta

Gaji Pekerja Lulusan S1 hingga S3 Rata-Rata Rp4,35 Juta, Buruh Pendidikan SD Rp2,07 Juta (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2025 adalah sebesar Rp3,09 juta, tumbuh 1,78 persen dari Februari 2024 yang tercatat Rp3,04 juta.

Dalam laporannya yang dirilis, BPS menyebut rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp3,37 juta, sedangkan rata-rata upah buruh perempuan adalah Rp2,61 juta.

“Rata-rata upah buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar Rp4,35 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar Rp2,07 juta,” demikian BPS dalam laporannya di Jakarta pada Senin (5/5/2025).

1. Upah Buruh Tertinggi di Sektor Pertambangan

Rata-rata upah buruh tertinggi tercatat di sektor pertambangan dan penggalian (Rp5,09 juta), diikuti oleh pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (Rp5,04 juta), serta aktivitas keuangan dan asuransi (Rp4,88 juta).

Sektor informasi dan komunikasi, real estat, aktivitas profesional dan perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, dan konstruksi juga menawarkan upah di atas Rp3 juta.

Sebaliknya, tujuh sektor usaha lainnya seperti pendidikan, perdagangan, pertanian, dan aktivitas jasa lainnya memberikan upah di bawah rata-rata nasional.

“Upah terendah terdapat pada lapangan usaha aktivitas jasa lainnya yaitu sebesar Rp1,81 juta,” demikian laporan BPS dilansir Antara.