Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gaji Pekerja Lulusan S1 hingga S3 Rata-Rata Rp4,35 Juta, Buruh Pendidikan SD Rp2,07 Juta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |17:18 WIB
Gaji Pekerja Lulusan S1 hingga S3 Rata-Rata Rp4,35 Juta, Buruh Pendidikan SD Rp2,07 Juta
Gaji Pekerja Lulusan S1 hingga S3 Rata-Rata Rp4,35 Juta, Buruh Pendidikan SD Rp2,07 Juta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2025 adalah sebesar Rp3,09 juta, tumbuh 1,78 persen dari Februari 2024 yang tercatat Rp3,04 juta.

Dalam laporannya yang dirilis, BPS menyebut rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp3,37 juta, sedangkan rata-rata upah buruh perempuan adalah Rp2,61 juta.

“Rata-rata upah buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar Rp4,35 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar Rp2,07 juta,” demikian BPS dalam laporannya di Jakarta pada Senin (5/5/2025).

1. Upah Buruh Tertinggi di Sektor Pertambangan

Rata-rata upah buruh tertinggi tercatat di sektor pertambangan dan penggalian (Rp5,09 juta), diikuti oleh pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (Rp5,04 juta), serta aktivitas keuangan dan asuransi (Rp4,88 juta).

Sektor informasi dan komunikasi, real estat, aktivitas profesional dan perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, dan konstruksi juga menawarkan upah di atas Rp3 juta.

Sebaliknya, tujuh sektor usaha lainnya seperti pendidikan, perdagangan, pertanian, dan aktivitas jasa lainnya memberikan upah di bawah rata-rata nasional.

“Upah terendah terdapat pada lapangan usaha aktivitas jasa lainnya yaitu sebesar Rp1,81 juta,” demikian laporan BPS dilansir Antara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement