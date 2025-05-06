Inilah Bocoran Jadwal Pencairan Gaji ke-13 PNS Lengkap dengan Tunjangannya

JAKARTA - Inilah bocoran jadwal pencairan gaji ke-13 PNS lengkap dengan tunjangannya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat angin segar pada pertengahan tahun 2025 ini karena ada pencairan gaji ke-13 PNS beserta tunjangannya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 PNS yang akan dilakukan secara serentak. Melansir dari laman Kemenkeu, jadwal pencairan gaji ke-13 PNS beserta tunjangannya akan dilakukan pada bulan Juni 2025, yang bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

"Gaji ke-13 PNS akan dibayarkan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah" Kata Presiden Prabowo dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Selasa(6/5/2025).

Pencairan Gaji ke-13 PNS

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah disahkan oleh Prabowo Subianto, gaji ke-13 PNS akan diberikan secara penuh yaitu 100% bersama tunjangan lainnya.

Tunjangan tersebut terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya, serta tunjangan melekat lainnya bagi.