Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah PPPK Terima Gaji ke-13 2025?

Muhammad Aziz , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |20:10 WIB
Apakah PPPK Terima Gaji ke-13 2025?
Apakah PPPK Terima Gaji ke-13 2025? (Foto: Okezone.com/Kemenpan RB)
A
A
A

JAKARTA - Apakah PPPK terima gaji ke-13 2025? Pemerintah telah resmi menetapkan kebijakan pencairan gaji ke-13 tahun ini bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Lantas, apakah PPPK terima gaji ke-13 tahun 2025? Jawabannya adalah ya. PPPK termasuk dalam kelompok penerima gaji ke-13 bersama PNS, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pencairan gaji ke-13 dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Komponen Gaji ke-13 ASN dan PPPK

Bagi aparatur sipil negara di tingkat pusat seperti PNS, PPPK, TNI, Polri, dan hakim, besaran gaji ke-13 terdiri dari:

1. Gaji pokok

2. Tunjangan yang melekat (tunjangan keluarga, pangan, jabatan, atau tunjangan umum)

3. Tunjangan kinerja sebesar 100 persen

Sementara itu, ASN di daerah, termasuk PPPK yang bekerja di instansi daerah, juga akan menerima gaji ke-13 dengan skema yang sama. Namun, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.

Bagi pensiunan, gaji ke-13 diberikan sebesar jumlah uang pensiun bulanan yang diterima secara rutin.

Tujuan Pemberian Gaji ke-13

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemberian gaji ke-13 merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat, khususnya menjelang tahun ajaran baru. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu ASN dan PPPK dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama persiapan tahun ajaran baru,” ujar Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Daftar Penerima Gaji ke-13 Tahun 2025

Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025, berikut adalah kategori penerima gaji ke-13 tahun ini:

1. PNS dan calon PNS

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

3. Prajurit TNI dan anggota Polri

4. Hakim ad hoc serta pejabat struktural dan fungsional

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921//guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180321//dpr_buka_peluang_bahas_alih_status_pppk_jadi_pns-kNVu_large.jpg
DPR Buka Peluang Bahas Alih Status PPPK Jadi PNS dalam Revisi UU ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179790//pppk-tvgB_large.jpg
Kapan PPPK Paruh Waktu Mulai Kerja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/612/3179707//viral-mfFe_large.jpg
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178651//pppk-FRNS_large.jpeg
Berapa Batas Usia Pensiun PPPK Berdasarkan Jabatan? Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179240//imelda-uVjo_large.jpg
Viral Istri Dicerai Usai Suami Lolos P3K dan Doa Tetangga yang Menembus Langit 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement