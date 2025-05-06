Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Kapan Cair?

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |13:30 WIB
Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Kapan Cair?
Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Kapan Cair? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gaji ke-13 PNS dan pensiunan 2025 kapan cair? Tahun ajaran baru biasanya merupakan waktu yang sangat menguras biaya, terutama bagi orang tua yang harus mempersiapkan pembayaran untuk sekolah, membeli seragam, hingga melengkapi perlengkapan anak-anak mereka.

Namun, di tengah meningkatnya pengeluaran ini, terdapat satu berita baik yang ditunggu-tunggu: pembayaran gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil dan pensiunan. 
Tapi, pertanyaannya adalah kapan pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 ini akan dilakukan?

1. Pencairan Gaji ke-13

Setiap tahunnya, gaji ke-13 menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah yang bertujuan membantu para ASN, TNI/Polri, serta pensiunan untuk memenuhi kebutuhan tambahan, terutama menjelang tahun ajaran baru. Umumnya, proses pencairan ini berlangsung mendekati pertengahan tahun, setelah pembayaran gaji ke-14 atau THR Lebaran selesai dibagikan. 

Pemerintah telah secara resmi mengumumkan bahwa gaji ke-13 untuk tahun 2025 akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Istana Merdeka.

Dalam penjelasannya, Presiden menegaskan bahwa penyaluran gaji ke-13 ini direncanakan khusus untuk membantu kebutuhan aparatur negara menjelang dimulainya tahun ajaran baru, yang biasanya diiringi dengan biaya tambahan seperti uang sekolah, seragam, dan perlengkapan lainnya.

“Gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah,” ujar Presiden Prabowo dilansir dari laman Kemenkeu, Selasa (6/5/2025).

 

Telusuri berita finance lainnya
