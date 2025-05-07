IMF: Angka Pengangguran Indonesia Tertinggi Nomor 1 di ASEAN

JAKARTA - International Monetary Fund (IMF) merilis data pengangguran di seluruh dunia. Dalam IMF World Economic Outlook 2025, tingkat pengangguran Indonesia berada di level 5% atau turun dari 5,2% pada 2024.

Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat tertinggi dengan tingkat pengangguran 5%. Peringkat kedua diisi oleh Filipina dengan tingkat pengangguran 4,5%.

1. Angka Pengangguran

Berikut adalah tingkat pengangguran di kawasan ASEAN berdasarkan IMF World Economic Outlook 2025, Rabu (7/5/2025).

- Indonesia 5%

- Filipina 4,5%

- Malaysia 3,2%

- Vietnam 2%

- Singapura 2%

- Thailand 1%

Data pengangguran di Kamboja, Myanmar dan Laos tidak tersedia.

2. Pengangguran di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah pengangguran di Indonesia naik pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang dibandingkan Februari 2024. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja bertambah, diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang juga bertambah.

"Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang dan dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang yang menganggur meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 38 ribu orang yang naik kira-kira 1,11%," jelas Amalia.