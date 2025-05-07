Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Bill Gates di Istana, Prabowo Ajak Haji Isam hingga Tomy Winata

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |09:49 WIB
Bertemu Bill Gates di Istana, Prabowo Ajak Haji Isam hingga Tomy Winata
Bertemu Bill Gates di Istana, Prabowo Ajak Haji Isam hingga Tomy Winata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak sejumlah pengusaha Indonesia bertemu langsung dengan pendiri Microsoft yang juga tokoh filantropi global, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Beberapa nama pengusaha yang hadir dalam momen tersebut antara lain Bos Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Bos Adaro Energy Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Bos Salim Group Anthony Salim, Bos CT Corp Chairul Tanjung, serta Bos Arsari Group Hashim Djojohadikusumo. 

Turut pula Bos Artha Graha Tommy Winata, Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, dan Bos Mayapada Group Sri Dato Tahir.

1. Pertemuan Bill Gates dan Prabowo

Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda penting dalam kunjungan Bill Gates ke Indonesia, yang berfokus pada dialog global mengenai isu-isu utama seperti kesehatan, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. 

Sementara, keterlibatan para pengusaha nasional dalam forum ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo sejak dia turun dari mobilnya. Dalam balutan setelan jas abu-abu, keduanya tampak akrab berbincang sebelum melangkah bersama ke dalam Istana. 

Sambutan itu menggambarkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama global dan rasa hormat terhadap peran Bill Gates dalam bidang filantropi dan teknologi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement