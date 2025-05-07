Bertemu Bill Gates di Istana, Prabowo Ajak Haji Isam hingga Tomy Winata

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak sejumlah pengusaha Indonesia bertemu langsung dengan pendiri Microsoft yang juga tokoh filantropi global, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Beberapa nama pengusaha yang hadir dalam momen tersebut antara lain Bos Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Bos Adaro Energy Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Bos Salim Group Anthony Salim, Bos CT Corp Chairul Tanjung, serta Bos Arsari Group Hashim Djojohadikusumo.

Turut pula Bos Artha Graha Tommy Winata, Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, dan Bos Mayapada Group Sri Dato Tahir.

1. Pertemuan Bill Gates dan Prabowo

Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda penting dalam kunjungan Bill Gates ke Indonesia, yang berfokus pada dialog global mengenai isu-isu utama seperti kesehatan, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik.

Sementara, keterlibatan para pengusaha nasional dalam forum ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo sejak dia turun dari mobilnya. Dalam balutan setelan jas abu-abu, keduanya tampak akrab berbincang sebelum melangkah bersama ke dalam Istana.

Sambutan itu menggambarkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama global dan rasa hormat terhadap peran Bill Gates dalam bidang filantropi dan teknologi.