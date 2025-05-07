Dirjen Pajak Akui Berat Kejar Target Pajak Rp2.189 Triliun di 2025

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui adanya tantangan yang signifikan dalam mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025. Target tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,3 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024.

1. Realisasi Penerimaan Pajak

Suryo melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp322,6 triliun. Capaian ini setara dengan 14,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

"Ini merupakan challenge sekaligus effort yang harus kami lakukan dan support dan kebersamaan dalam mengarungi cerita pengumpulan penerimaan tahun 2025 ini betul-betul sangat kami harapkan," ujar Suryo dalam RDP dengan Komisi XI, Rabu (7/5/2025).

Meskipun demikian, Suryo menyampaikan beberapa upaya yang akan terus diintensifkan oleh DJP untuk mengejar target penerimaan pajak di tahun 2025. Upaya pertama adalah memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami coba lakukan dan konsisten akan terus kami lakukan pada waktu kita harus mengumpulkan penerimaan negara. Tujuannya pasti memperluas basis," tegas Suryo.