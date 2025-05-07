Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

S&P Proyeksikan Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,6% di 2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |20:17 WIB
S&P Proyeksikan Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,6% di 2025
Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,6% pada 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,6% pada 2025. Proyeksi ini mencerminkan perlambatan di tengah tekanan eksternal, seperti kenaikan tarif dari Amerika Serikat dan pelemahan ekonomi China. Meski begitu, ekonomi Indonesia dinilai tetap solid dan relatif tangguh dalam menghadapi tantangan global.

“Prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia tetap solid. Kami memperkirakan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi sekitar 4,6% dalam lima tahun mendatang,” kata Chief Economist S&P Global Ratings, Louis Kuijs, dalam acara Indonesia Credit Spotlight 2025 yang digelar oleh PEFINDO dan S&P Global Ratings di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Indonesia dinilai masih menghadapi lanskap global yang menantang. Orientasi ekonomi berbasis pasar domestik diyakini menjadi bantalan penting bagi stabilitas pertumbuhan.

“Tarif AS akan memukul ekonomi seperti Indonesia, tetapi tidak sepenuhnya menekan perekonomian,” jelasnya.

Level inflasi RI saat ini, ujarnya, bukan menjadi ancaman besar dalam waktu dekat. Sebaliknya, arah kebijakan ekonomi pemerintah diyakini akan lebih terfokus pada menjaga laju pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi.

“Kami memperkirakan PDB Indonesia tumbuh 4,6% pada 2025 dan 4,7% pada 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa meski angka 4,6% tersebut tergolong menengah di antara negara-negara berkembang di Asia, secara global pertumbuhan Indonesia masih tergolong kuat dan kompetitif.

Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi juga datang dari Maybank Investment Banking Group.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181513//pertumbuhan_ekonomi-aXTN_large.jpg
Intip Sumber Pertumbuhan Ekonomi di Jawa, Kalimantan, hingga Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768//ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3182039//grafik-3aSX_large.jpg
OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga di Tengah Perlambatan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706//purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626//menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565//menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement