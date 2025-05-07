S&P Proyeksikan Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,6% di 2025

Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,6% pada 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,6% pada 2025. Proyeksi ini mencerminkan perlambatan di tengah tekanan eksternal, seperti kenaikan tarif dari Amerika Serikat dan pelemahan ekonomi China. Meski begitu, ekonomi Indonesia dinilai tetap solid dan relatif tangguh dalam menghadapi tantangan global.

“Prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia tetap solid. Kami memperkirakan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi sekitar 4,6% dalam lima tahun mendatang,” kata Chief Economist S&P Global Ratings, Louis Kuijs, dalam acara Indonesia Credit Spotlight 2025 yang digelar oleh PEFINDO dan S&P Global Ratings di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Indonesia dinilai masih menghadapi lanskap global yang menantang. Orientasi ekonomi berbasis pasar domestik diyakini menjadi bantalan penting bagi stabilitas pertumbuhan.

“Tarif AS akan memukul ekonomi seperti Indonesia, tetapi tidak sepenuhnya menekan perekonomian,” jelasnya.

Level inflasi RI saat ini, ujarnya, bukan menjadi ancaman besar dalam waktu dekat. Sebaliknya, arah kebijakan ekonomi pemerintah diyakini akan lebih terfokus pada menjaga laju pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi.

“Kami memperkirakan PDB Indonesia tumbuh 4,6% pada 2025 dan 4,7% pada 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa meski angka 4,6% tersebut tergolong menengah di antara negara-negara berkembang di Asia, secara global pertumbuhan Indonesia masih tergolong kuat dan kompetitif.

Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi juga datang dari Maybank Investment Banking Group.