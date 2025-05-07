Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

10 Perkantoran Paling Mahal di Jakarta, Mana Saja?

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |20:25 WIB
10 Perkantoran Paling Mahal di Jakarta, Mana Saja?
10 Perkantoran Paling Mahal di Jakarta, Mana Saja? (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Perkantoran paling mahal di Jakarta, mana saja?

Tak dapat dipungkiri, kondisi bisnis properti dalam beberapa tahun terakhir mengalami kontraksi yang cukup signifikan, salah satunya pada sektor perkantoran.

Pada tahun 2021 lalu, laju konstruksi sempat mengalami perlambatan. Menurut data Leeds Property Indonesia dan Colliers International Indonesia, banyak ruang kantor yang mengalami penundaan saat itu.

Tercatat, terjadi penurunan pasokan baru hingga mencapai 297.247 meter persegi, sehingga total pasokan menjadi 423.301 meter persegi, mencakup perkantoran di kawasan Central Business District (CBD) maupun non-CBD Jakarta.

Banyak Perusahaan Terapkan Sistem Kerja WFH

Perlambatan ini bukan tanpa alasan. Sejak pandemi Covid-19, banyak perusahaan mulai menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH).

Tak hanya itu, beberapa juga mulai mengadopsi gaya kerja fleksibel seperti Work From Everywhere (WFE), yang semakin mengurangi kebutuhan akan ruang kantor konvensional.

Daftar Perkantoran Paling Mahal di Jakarta

Meski begitu, terdapat sejumlah gedung perkantoran di Jakarta yang tetap mempertahankan tarif sewa tinggi dan masih eksis hingga saat ini. Berikut daftarnya, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (7/5/2025):

1. Sentral Senayan – Rp975.000/m² per bulan

2. One Pacific Place – Rp750.000/m² per bulan

3. IDX Building – Rp680.000/m² per bulan

4. Menara BCA – Rp656.000/m² per bulan

5. World Trade Center 2 – Rp628.000/m² per bulan

 

