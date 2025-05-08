Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kupon hingga 11%, Ini Jadwal Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia (BCAP) Tahap II Tahun 2025

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |16:24 WIB
Kupon hingga 11%, Ini Jadwal Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia (BCAP) Tahap II Tahun 2025
Kupon hingga 11%, Ini Jadwal Obligasi  Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia (BCAP) Tahap II Tahun 2025
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp55 miliar. Adapun rating obligasi ini adalah idBBB+ (Triple B Plus) dari Pefindo.

BCAP menawarkan obligasi dengan 3 indikasi seri kupon, yaitu: Seri A: 8,50% hingga 9,00% dengan tenor 370 hari kalender, Seri B: 9,75% hingga 10,25% dengan tenor 3 tahun, dan Seri C:  10.50% hingga 11,00% dengan tenor 5 tahun. 

Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) dengan nilai sekurang-kurangnya 125% dari nilai pokok obligasi setiap saat selama jangka waktu obligasi. Apabila nilai jaminan kurang dari 125% dari nilai pokok obligasi, Perseroan diwajibkan untuk melakukan top up sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% dari nilai pokok obligasi.

 

