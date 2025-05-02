Pendapatan MNC Kapital (BCAP) Tembus Rp903,9 Miliar di Kuartal I-2025, Naik 19,4%

MNC Kapital Indonesia mencatatkan pendapatan konsolidasian sebesar Rp903,9 miliar. (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mencatatkan pendapatan konsolidasian sebesar Rp903,9 miliar per 31 Maret 2025 (Kuartal I-2025), tumbuh 19,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp757,1 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pendapatan bunga dan dividen yang mendominasi 58,1% dari total pendapatan, meningkat 10,2% yoy dari Rp476,3 miliar menjadi Rp524,8 miliar.

Pendapatan BCAP lainnya terdiri dari pendapatan premi bersih yang melesat 126,6% yoy dari Rp107,4 miliar pada Kuartal I-2024 menjadi Rp243,4 miliar di Kuartal I-2025, dan berkontribusi sebesar 26,9%.

Dilanjutkan dengan pendapatan digital Rp89,2 miliar, pendapatan pasar modal Rp26,5 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah Rp8,5 miliar, dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp11,4 miliar pada akhir Maret 2025.

Pada Kuartal I-2025, BCAP berhasil mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp32,9 miliar, dengan margin laba bersih sebesar 3,64% di Kuartal I-2025.

Dari sisi neraca, total aset konsolidasi BCAP meningkat menjadi Rp29,7 triliun per 31 Maret 2025, dari posisi akhir tahun 2024 sebesar Rp29,5 triliun. Total liabilitas konsolidasi bertambah menjadi Rp23,8 triliun pada akhir Maret 2025 dari Rp22,3 triliun di 31 Desember 2024.

Pada Kuartal I-2025, total ekuitas tercatat sebesar Rp5,8 triliun dari Rp7,2 triliun di FY-2024.

Dilihat dari kontribusi unit bisnis, MNC Bank menyumbang porsi terbesar pada Kuartal I-2025, mencapai 46,9%. Diikuti oleh MNC Life sebesar 25,0%, MNC Insurance 7,9%, MNC Finance 6,1%, MNC Sekuritas 5,9%, MNC Leasing 4,4%, MNC Teknologi Nusantara 3,1%, FM Digital Solution 0,4% dan MNC Asset Management 0,3%.