Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |22:53 WIB
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas berkolaborasi bersama Reliance Manajer Investasi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di STIEM Bongaya Makassar secara online pada Rabu (29/10/2025). Materi edukasi disampaikan oleh Fund Manager Reliance Manajer Investasi Muhamad Arip Pauzi dan APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa.

Dalam pemaparannya, Fund Manager Reliance Manajer Investasi Muhamad Arip Pauzi menjelaskan bahwa investasi reksa dana merupakan salah satu instrumen keuangan yang mudah diakses dan memiliki risiko yang terukur.

“Reksa dana merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen keuangan. Reksa dana memiliki beberapa jenis, seperti reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, yang bisa disesuaikan dengan jangka waktu yang diinginkan investor,” ujarnya.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama STIEM Bongaya Makassar Hasbiyadi berharap melalui edukasi yang diselenggarakan oleh MNC Sekuritas ini, mahasiswa dapat memahami konsep investasi, pengelolaan keuangan, serta pentingnya perencanaan finansial sejak dini.

“Kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga memiliki literasi finansial yang kuat dan mampu mengelola keuangannya dengan bijak,” ujarnya.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115/mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178479/mnc_sekuritas-Wbxq_large.jpg
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/278/3177787/mnc_sekuritas-EzWV_large.jpg
Sinergi MNC Sekuritas dan Lafkespri Literasi Pasar Modal di Kalangan Surveyor Akreditasi Klinik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement