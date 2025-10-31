MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.



Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.



MNC Sekuritas berkolaborasi bersama Reliance Manajer Investasi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di STIEM Bongaya Makassar secara online pada Rabu (29/10/2025). Materi edukasi disampaikan oleh Fund Manager Reliance Manajer Investasi Muhamad Arip Pauzi dan APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa.



Dalam pemaparannya, Fund Manager Reliance Manajer Investasi Muhamad Arip Pauzi menjelaskan bahwa investasi reksa dana merupakan salah satu instrumen keuangan yang mudah diakses dan memiliki risiko yang terukur.



“Reksa dana merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen keuangan. Reksa dana memiliki beberapa jenis, seperti reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, yang bisa disesuaikan dengan jangka waktu yang diinginkan investor,” ujarnya.



Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama STIEM Bongaya Makassar Hasbiyadi berharap melalui edukasi yang diselenggarakan oleh MNC Sekuritas ini, mahasiswa dapat memahami konsep investasi, pengelolaan keuangan, serta pentingnya perencanaan finansial sejak dini.



“Kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga memiliki literasi finansial yang kuat dan mampu mengelola keuangannya dengan bijak,” ujarnya.



(Dani Jumadil Akhir)