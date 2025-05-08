Anggaran Naik Jadi Rp26,29 Triliun, Menhub Alokasikan ke Subsidi Transportasi hingga PPPK

JAKARTA – DPR RI menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2025 dari Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau masyarakat luas.

"Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation, serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5/2025).

Menhub menjelaskan bahwa dari total pagu Kemenhub sebesar Rp34,65 triliun pada tahun 2025, masih terdapat anggaran yang diblokir sekitar Rp8,41 triliun. Dengan demikian, pagu efektif Kemenhub pada Mei 2025 berada di angka Rp26,24 triliun.

Lebih lanjut, Menhub merinci jenis belanja yang akan dilakukan Kemenhub tahun 2025 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4,7 triliun, belanja barang Rp14,13 triliun, dan belanja modal sebesar Rp7,33 triliun.

Adapun distribusi pagu efektif Kemenhub tahun 2025 akan dialokasikan kepada:

- Sekretariat Jenderal: Rp463 miliar

- Inspektorat Jenderal: Rp85,48 miliar

- Ditjen Perhubungan Darat: Rp3,7 triliun

- Ditjen Perhubungan Laut: Rp9,1 triliun

- Ditjen Perhubungan Udara: Rp4,1 triliun

- Ditjen Perkeretaapian: Rp6,4 triliun

- Badan Kebijakan Transportasi: Rp81,24 miliar

- Badan Pengembangan SDM: Rp2,05 triliun

- Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda: Rp119,13 miliar